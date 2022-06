Mancini attacca: «In Italia ci si è dimenticati preso del percorso fatto»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha parlato della sfida di questa sera contro l’Inghilterra: non manca una critica pungente

Roberto Mancini ha parlato a poche ore dalla partita contro l’Inghilterra.

CICLO MANCINI – «Abbiamo fatto tre anni senza sconfitte e con un gioco ammirato da tutti. Ricordo ancora il telegramma della federazione olandese dopo la vittoria di Amsterdam in Nations League: “Non abbiamo mai visto giocare così bene”. In Italia si fa presto a dimenticare, ma io sono convinto che questa nuova squadra giovane, integrata dai giocatori esperti, possa diventare in prospettiva ancora più forte di quella che ha vinto l’Europeo».

