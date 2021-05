Maldini sul progetto Milan: «E’ solo l’inizio dell’avventura. Dobbiamo essere ambiziosi»

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è intervenuto sul canale Twitch del Milan e ha parlato del progetto del Diavolo

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è intervenuto sul canale Twitch del Milan e ha parlato del progetto del Diavolo. Queste le dichiarazioni:

«Ho avuto la fortuna da giocatore di avere Berlusconi come presidente, che ha investito tanto e ha fatto qualcosa di eccezionale nel mondo del calcio. Ripercorrere quella strada non sarà facile per alcun club. Ci dev’essere un inizio per tutto e questo dev’essere l’inizio di un’avventura che ci porterà a competere ai massimi livelli. Il Milan dev’essere ambizioso. La differenza tra giocatore e dirigente è enorme. Il giocatore gioca, mentre il dirigente non può sfogarsi e si tiene tutto dentro».