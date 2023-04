Maldini a Sky: «A volte questi treni passano e li devi prendere»

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato prima del match di ritorno di Champions League col Napoli

Paolo Maldini a Sky prima di Napoli Milan.

EMOZIONI – «Ci sono quelle personali che mi legano a questo stadio per il mio primo Scudetto. Poi da dirigente essere arrivato a giocarci una semifinale. È motivo di grande orgoglio anche per anni in cui non ci siamo riusciti».

IMPORTANTE ANCHE A LIVELLO ECONOMICO – «Chiaro sia così. C’è la parte economica ma anche quella sportiva. Essere tra le prime 4 è alzare il livello. Dobbiamo testare anche il livello dei giocatori».

HA PARLATO COI GIOCATORI – «Da dirigente mi capita più spesso di parlare personalmente con i giocatori. In questo caso non ho parlato molto, ho osservato tanto. Abbiamo due giocatori, Leao e Theo, che vanno a volte stimolati ma in questo caso non c’è bisogno».

SEMIFINALE O ARRIVARE TRA LE PRIME 4 IN CAMPIONATO – «Arrivare tra le prime 4 significa avere una chance di arrivare in finale e vincerla. A volte questi treni passano e li devi prendere. Dal punto di vista economico e di crescita, essere tra le prime 4 è fondamentale. Una volta giocata questa partita non potremo fare più quello che abbiamo fatto in campionato».

YOUTH LEAGUE – «Anche quello è un grandissimo traguardo e anche lì facciamo un po’ più fatica in campionato. Noi ci saremo, andrò con Massara e speriamo di qualificarci per la finale».