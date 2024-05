Milan raggiunto dal Napoli in questo RECORD NEGATIVO: non accadeva dal 1997! Cos’è successo ai campioni d’Italia in carica

Con il pareggio contro il Lecce il Napoli finisce al 10° posto in Serie A e raggiunge un record negativo che fino ad adesso apparteneva soltanto al Milan. I campioni d’Italia uscenti così non si qualificano alle coppe europee, qualcosa che in Italia non succedeva da 27 anni, nella stagione 1996/1997.

L’ultima volta, nel 96/97 accadde proprio alla squadra rossonera: vincitrice del campionato nella stagione precedente (1995/96), finì la stagione addirittura all’11° posto.