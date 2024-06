Thuram SVELA: «Ecco com’è nato il mio trasferimento all’Inter». La rivelazione dell’attaccante nerazzurro e il suo arrivo in Italia

Markus Thuram, oggetto di interesse del Milan nella stessa sessione di mercato, ha parlato ai microfoni di France Football del suo trasferimento all’Inter:

PAROLE – «Non ho costruito la mia carriera pensando di voler giocare in un determinato posto. Sono cresciuto in Italia, ho vissuto in Spagna, parlo inglese, ma il mio primo trasferimento è stato in Germania. Anche se ho sempre avuto uno spirito italiano. L’Inter? I primi contatti risalgono a gennaio 2021. Giocavo ala sinistra e l’Inter mi voleva per fare la punta e la cosa mi sorprendeva. In realtà, mi conoscevano meglio loro di me. Poi però mi sono infortunato e quando sono tornati alla carica dopo il Mondiale in Qatar, non ho avuto dubbi, nonostante si fossero fatti avanti altri club».

