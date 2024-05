Risultati Serie A, vittoria e salvezza al cardiopalma per l’Empoli, retrocede il Frosinone: come sono andate le partite di stasera

Finisce il campionato di Serie A con i risultati delle partite delle ore 20:45 del 38° ed ultimo turno della stagione. Vittoria al cardiopalma per l’Empoli contro la Roma per 2 a 1, grazie alla quale si salva e rimane nella massima serie. Decisivo il gol nei minuti finali dell’ex Milan Niang. Piange invece il Frosinone, che perde per 0 ad 1 contro l’Udinese e andrà in Serie B.

Solo un pari tra Lazio e Sassuolo: la sfida dell’Olimpico termina sull’1 ad 1. Pareggiano anche i campioni d’Italia dell’Inter contro l’Hellas Verona: 2 a 2 il risultato finale del Bentegodi.