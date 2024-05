Calciomercato Milan, il punto sul NUOVO attaccante: Zirkzee, Sesko e novità David ULTIME

Calciomercato Milan, il punto sul NUOVO attaccante: Zirkzee, Sesko e novità David. Le ULTIME sui rossoneri

L’esperto di calciomercato Marco Conterio ha analizzato a 90° Minuto il possibile nuovo attaccante del Milan nella prossima stagione.

PAROLE – «Il Milan sta cercando il nuovo numero 9. Il profilo sembra quello di Zirkzee la cui clausola è da 40 milioni. Il Milan potrebbe inserire contropartite per abbassare il valore cash. Non solo lui ma anche Sesko che il Lipsia vuole blindare con un nuovo contratto. Si è parlato anche di David ma il sillogismo con Fonseca che entrambi arrivano dal Lille non è scontato perché il tecnico non sembrava così sicuro sull’attaccante».