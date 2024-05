Calabria saluta Mirante e Caldara da vero capitano: i messaggi da brividi per i due compagni – FOTO

Calabria saluta Mirante e Caldara da vero capitano: i messaggi da brividi per i due compagni. La FOTO pubblicata su Instagram

Messaggi da vero capitano quelli di Davide Calabria a Mirante e Caldara, altri due calciatori che hanno lasciato il Milan dopo la sfida contro la Salernitana.

MESSAGGIO A CALDARA – «Mattia Caldara non abbiamo una foto decente insieme. So che avresti voluto fosse andata diversamente, ma sono orgoglioso della persona che sei! Ti auguro le migliori cose per il futuro. Matti, te lo meriti davvero.Ti voglio bene».

MESSAGGIO A MIRANTE – «È arrivato il momento di salutare anche te amico. Ci mancherai troppo al tavolo. Grazie per tutte le risate ed i momenti passati insieme, è stato davvero un piacere. Ti voglio bene!».