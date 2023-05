Maldini a Sky: «Consci del nostro livello. Non siamo pronti a competere su due fronti»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Sky dopo il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Le dichiarazioni

RISVEGLIATI DAL SOGNO – «Più vai avanti e più diventa bello ma dobbiamo essere consci nel nostro livello. L’Inter ha meritato di andare in finale, ma il nostro percorso in Champions è stato fantastico. Aver perso con l’Inter fa sì che questa cosa sia negativa, ma noi non siamo ancora pronti a competere su due fronti. Molti giocatori han perso energia. I campioni riescono a livello psico-fisico a resettare, noi non riusciamo».

NON ANCORA PRONTI – «È un discorso di tempo. Nella prima gara siamo entrati con la paura, siamo stati fortunati che non si sia chiusa nel primo tempo. Sono tutte esperienze. Io ricordo da dove siamo partiti, a volte si dimentica. Dobbiamo essere orgogliosi di essere qui».

TANTI GIOVANI – «Abbiamo dei giocatori che devono crescere. Thiaw e Kalulu che sono 2001 e 2000, abbiamo dei ’99. Se ti appoggiano su giocatori che non sono abituati a giocare a questi livelli, anche le loro performance ne risentono. Tra Supercoppa e Champions sono stati più bravi».

MERCATO DELUDENTE – «De Ketelaere è un esempio di giocatori che devono crescere. Sarebbe stato per noi più semplice andare su un giocatore come Dybala. Ma noi abbiamo un’idea, la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa. Prendendo i giovani si rischia, è stato così per Tonali al primo anno, ora per Charles. Ma questa è la nostra idea, è una cosa condivisa con la proprietà. Ci vuole tempo, ma sempre tenendo presente che siamo il Milan».

TANTE CRITICHE QUANDO IL MILAN PERDE – «Ho grande rispetto per il lavoro della stampa ma l’equilibrio me lo trovo da solo».

ORIGI – «Origi ha tutto per essere un grande giocatore. Ha tecnica, tiro, ma fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria e questo è un problema. Ci aspettiamo tantissimo da lui. Sappiamo quello che può fare, ma non è riuscito a darlo».