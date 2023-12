Maldini fa chiarezza sul mercato: «Mai avuto potere di firma: nemmeno per i prestiti». Le parole dell’ex calciatore e dirigente rossonero

Paolo Maldini è tornato a parlare ai microfoni di Repubblica a 6 mesi dall’addio al Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero sul mercato:

«Niente di più lontano dal vero che io e il ds Massara non condividessimo obiettivi e strategie. Mai avuto, né voluto, potere di firma: nemmeno per i prestiti. Ogni acquisto era avallato da Ceo e proprietà. I giocatori li abbiamo scelti noi, a volte spariva il budget. È normale a volte l’interferenza nelle scelte sportive, che spostano equilibri finanziari. È ingiusta l’accusa di non averle condivise. Per Ibrahimovic servirono tante riunioni».

