Maldini incontra Cardinale, segnali di distensione: ecco la lista della spesa

Maldini incontra Cardinale, segnali di distensione da parte della dirigenza rossonera: ecco la lista della spesa

L’incontro con tra Cardinale e Maldini, attualmente in Israele per motivi personali, è atteso tra mercoledì e giovedì per iniziare ad impostare il nuovo Diavolo, inclusi i contratti in scadenza dello stesso direttore tecnico e del ds Massara. Tutto potrà essere delineato in tre giorni: in tal senso trapelano segnali di distensione.

Nella lista lista di Maldini per rinforzare il Milan ci sono i nomi di Bremer del Torino, di Sanches del Lilla, di Zaniolo della Roma e di Scamacca del Sassuolo. Tutti obiettivi costosi: Maldini e Massara non intendono farne una questione di principio, ma sarà importante condividere una strategia. La logica dice che non si arriverà ad indicare un budget predefinito. Piuttosto, si proverà a cogliere le opportunità che rientrino in un piano di sviluppo coerente con le ambizioni tecniche.