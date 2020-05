Maldini: «Il mio addio al calcio? Ricordo il rispetto di Rizzoli»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ultimo saluto al calcio giocato sotto l’arbitraggio di Nicola Rizzoli

Paolo Maldini, attuale dt del Milan, ha ricordato il suo addio al calcio parlando dello straordinario rapporto con Nicola Rizzoli che quello storico Fiorentina-Milan l’arbitrava:

«In certi casi sicuramente ho sviluppato una simpatia particolare per alcuni arbitri tra cui Braschi, Collina e Rizzoli. Non è un caso che sia stato proprio quest’ultimo ad arbitrare il mio addio al calcio a Firenze. In quella partita la Fiorentina vincendo con due gol di scarto si sarebbe qualificata in Champions League al posto nostro. Quando Ancelotti decise di farmi uscire dal campo Rizzoli decise di sospendere la partita per tre minuti dimostrandomi un rispetto che ho apprezzato moltissimo nonostante la partita fosse “vera”».