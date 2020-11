Maldini, anche per lui una controprova: squadra chiamata a rispondere, ovvero a dare risposte sul carattere più che sulla tecnica individuale

Maldini, anche per lui una controprova: squadra chiamata a rispondere, ovvero a dare risposte sul carattere più che sulla tecnica individuale. Un test che se superato dimostrerà l’efficacia del lavoro del direttore non solo in termini di capacità tecniche ma anche e soprattutto mentali, per quanto riguarda la capacità di resistere ai cambiamenti improvvisi e alle avversità.

TEST FONDAMENTALE- Il primo ostacolo è il Napoli, ad ogni modo bisognerà prima attendere la controprova dell’esito del tampone di Pioli, prima di cercare di riorganizzare il tutto, con Murelli e con il tecnico presente solo ed esclusivamente in smart working.