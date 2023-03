Maignan a Prime Video: «Infortunio? Ho forzato il ritorno». Le parole del portiere francese nel post partita di Londra

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Mike Maignan ha parlato nel post partita di Tottenham-Milan:

LA PARATA DECISIVA – «Una parata molto importante. Ero molto concentrato, sapevo che in quel momento la palla poteva arrivare quindi ero molto concentrato per non prendere gol»

L’INFORTUNIO – «Ho avuto delle ricadute, volevo tornare molto presto. All’inizio non avevo la pazienza di aspettare che il polpaccio guarisse. Ho forzato, ho forzato, ma alla fine ho imparato a pazientare. Tutti erano con me per aiutarmi a tornare, abbiamo aspettato questo momento. È stata molto dura, non giocare per un calciatore è molto dura»