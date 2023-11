Maignan Milan: priorità assoluta al rinnovo, ma spunta anche questo piano B. Ultime

Maignan Milan: priorità assoluta al rinnovo, ma spunta anche questo piano B. Le ultime notizie sul francese

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, spiegando che il rinnovo del contratto del francese è e resta una priorità assoluta in casa Milan.

Tuttavia spunta anche un piano B nel caso al momento remoto in cui non si dovesse trovare un accordo. A quel punto i rossoneri potrebbero aprire alla cessione in estate di fronte a proposte da almeno 60 milioni di euro.