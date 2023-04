Maignan, il Milan gioca d’anticipo: ecco le mosse per il rinnovo. Il contratto del portiere francese scade nel 2026

Il Milan ha ritrovato Maignan e non vuole lasciarlo andare. Dopo l’infortunio, il portiere francese è stato determinante: più in Champions che in campionato è stato uno degli uomini chiave. Per questo i rossoneri vogliono giocare d’anticipare e parlare di rinnovo.

Maignan ha un contratto fino al 2026, ma l’intenzione di Maldini e Massara è prolungarlo fino al 2028, depositando il nuovo contratto ad inizio luglio. Ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio, oggi sui 2,8 milioni all’anno. Lo scrive Tuttosport.