Maignan Milan, fissato un summit con gli agenti per il rinnovo: i dettagli

Mike Maignan si legherà al Milan per altre stagioni: arrivano novità importanti per il rinnovo del portiere rossonero

Ci sono novità interessanti riguardanti la trattativa per il prolungamento di contratto di Mike Maignan con il Milan. L’obiettivo del club rossonero è quello di blindarlo.

Come riferisce Calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un summit con gli agenti del portiere per entrare nei dettagli del nuovo accordo per il rinnovo.