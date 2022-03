Clamoroso Maignan: al Milan ha fatto 20 punti! Il portiere francese un fattore assoluto per la rincorsa allo scudetto

Tuttosport questa mattina quantifica lo straordinario impatto di Mike Maignan sul Milan. Il francese ha inciso su ben 20 punti dei 66 che il Milan ha accumulato in classifica. Il parametro utilizzato è quello della parate o delle giocate decisive cha hanno permesso al Milan di non perdere punti e spesso gli interventi dell’ex Lille sono avvenuti su situazioni vantaggio, quindi a salvaguardare il risultato.

Nei 20 punti (il 30 percento di quelli rossoneri) in cui ha inciso Maignan ce ne sono 3 in cui non ha dovuto usare le mani, ma ha sfruttato le sue grandi doti tecniche coi piedi. Tutti ricordano lo straordinario assist su rinvio per Leao in Milan-Sampdoria.