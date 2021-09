Maglia Milan, l’asta benefica per sostenere la Fondazione rossonera

Maglia Milan, l’asta benefica per accaparrarsi la divisa da gioco firmata e sostenere la Fondazione rossonera. Ecco i dettagli

Tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale il Milan ha annunciato la possibilità di partecipare ad un’importante asta benefica con in palio la maglia da gioco ufficiale, indossata e firmata dai giocatori rossoneri.

Ovviamente, la finalità principale è quella di sostenere Fondazione Milan e i suoi progetti con l’obiettivo di offrire impegno sociale da parte della società per soddisfare le esigenze delle comunità locali in circostanze difficili e socialmente emarginate. La fondazione intende costruire un mondo che aiuti i giovani a crescere attraverso lo sport per scoprire e migliorare se stessi, guadagnando equilibrio e benessere e, a sua volta, contribuisca attivamente alla crescita e al miglioramento della loro comunità.