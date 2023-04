Maggio: «Il Milan parte avvantaggiato, ma il Napoli…». Le parole dell’ex difensore partenopeo sulla partita europea

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore del Napoli Christian Maggio ha parlato della sfida con il Milan.

Ecco le sue parole: «Il presidente negli anni è riuscito a creare un gruppo speciale. Il vantaggio del Milan sta nella vittoria in casa, ma poi si inizia alla pari. Il Napoli deve partire come sempre ci ha fatto vedere in campionato. Ci ha abituato a partite importanti e di carattere. Deve trovare la giusta motivazione»