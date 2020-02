Lukaku VS Ibra: 90 minuti per decidere chi è il vero leone di Milano

Stasera sono i più attesi, un match non solo tra Inter e Milan, ma una sfida tra bomber. Lukaku vs Ibrahimovic, 90 minuti per esser decisivi

E’ il 172esimo derby di Milano in serie A, è il derby della rinascita rossonera o della conferma neroazzurra, è il derby dei Bomber. Questa sera si sfideranno a suon di giocate Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Sono loro i due uomini immagine di questo derby, loro che hanno condiviso lo spogliatoio inglese del Manchester United per 9 mesi, loro che sono arrivati in Italia per sistemare le cose in casa Milan e in casa Inter.

Questa sera scopriremo chi sarà il vero Leone di Milano, se Ibra, che usa spesso questa immagine sui social, con il ruggito del Leone suo marchio di fabbrica o Lukaku, che è prepotente come un leone nei suoi movimenti e manda in tilt i suoi avversari con le sue giocate. Tutto quest ce lo dirà il campo, e quei 90′ tutti da giocare.