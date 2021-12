Lukaku: «Se mi chiamasse il Milan? Ecco che cosa risponderei»

Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in una intervista anche di un’eventuale chiamata del Milan. Ecco la risposta della punta

«In Italia c’è solo l’Inter per me, mi sono arrabbiato col mio procuratore quando ha parlato con la Juve. È chiaro, chiaro, chiaro: in futuro o torno all’Inter o torno all’Anderlecht. Se mi chiamassero Milan o Juve? Mai. Ripeto: Mai. Mai. Mai».