L’UEFA critica la scelta del Belgio:«Non fate come loro». Il comunicato

Comunicato polemico dell'UEFA in relazione all'assegnazione del campionato belga con largo anticipo: si valutano sanzioni per il 2020/2021

«La UEFA, si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni UEFA nel 2020/2021, in conformità con i regolamenti applicabili». Con questo sibillino comunicato, il massimo organo calcistico europeo, con Agnelli e Ceferin in prima fila, tende a criticare la scelta adottata ieri dalla Jupiter Pro League di assegnare il campionato d’ufficio al Brugge, club in vetta alla classifica prima della sospensione.

La notizia ha destato scalpore negli ambienti UEFA e tra gli addetti ai lavori suscitando non poche discussioni in merito. Il 15 Aprile, un’assemblea straordinaria chiamata a ratificare questa decisione, si esporrà definitivamente. I club appartenenti alla massimo divisione belga, tuttavia, rischierebbero il divieto di partecipare alla prossima edizione delle coppe europee. Da parte sua, il presidente della Juventus, Agnelli, dimostra di auspicare ancora nella conclusione del campionato italiano sgombrando il campo da ulteriori equivoci.