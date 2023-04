Spalletti a Mediaset: «Abbiamo pagato la nostra inesperienza…». Le parole del tecnico partenopeo dopo la sfida con il Milan

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Napoli-Milan. Le parole del tecnico partenopeo:

PARTITA – «Bisogna fare i complimenti al Milan per la qualificazione. In due partite hanno concretizzato, simbolo di squadra matura, però voglio fare i complimenti anche ai miei ragazzi per la Champions che hanno fatto, hanno avuto un livello altissimo. Abbiamo pagato la nostra inesperienza, siamo arrivati con alcuni giocatori con il fiato corto e troppe distrazioni».

MILAN – «Abbiamo fatto le stesse partite sia all’andata che oggi. Abbiamo preso un gol che si doveva evitare, non siamo stati bravi in area di rigore a fare quello che hanno fatto loro, gol»

SOSTA NAZIONALI – «Qualcosa ci hanno tolto, eravamo nel pieno della condizione fisica e mentale, due-tre giocatori sono tornati acciaccati. Siamo arrivati a questa partita troppo leggeri e con qualche defezione»

ARBITRO – «Stasera ci manca un rigore su Lozano, nettissimo, si vede anche dai replay. Non si può non fischiare questo rigore, ma tanto le persone in studio da voi che hanno la maglia del Milan diranno che mi sto inventando tutto»

ESTERNI – «Abbiamo battuti 16 calci d’angolo e non abbiamo fatto gol, non si può dare la colpa agli esterni perchè non hanno crossato, oggi i cross non ci sono serviti a nulla»