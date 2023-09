Italia, Spalletti ringrazia il Milan: «Massima disponibilità e centro bellissimo. Donnarumma? Gioca, è un prodigio»

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha ringraziato in conferenza il Milan per aver messo a disposizione Milanello

Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha dichiarato:

«Voglio ringraziare il Milan perché ci ha messo a disposizione un centro bellissimo e tutto ciò di cui c’era bisogno. Abbiamo avuto anche la possibilità di fare un undici contro undici e voglio ringraziare Terzi, mister dell’Under 18 rossonera, per questo allenamento. Donnarumma? Subito dritto al cuore… Donnarumma sarà titolare, subito si risponde a questa. Per ciò che sta venendo fuori è il ruolo del portiere che paga sempre carissimo tutto. Poi a lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe perché gli viene donato questo talento, questa qualità».

