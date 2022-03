Lucescu: «Lo Sport deve unire, non sono d’accordo sulle esclusioni della Russia». Parla il tecnico della Dinamo Kiev

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, programma di Radio Rai. Le sue parole sulla situazione in Ucraina:

SITUAZIONE UCRAINA – «Ho vissuto tutte e due le situazioni sia quella del 2014 e sia quella attuale. E’ molto difficile. Molti giocatori sono rimasti in Ucraina, ma io ho deciso di andare via per dare una mano da fuori. Ci siamo organizzati con il club per portare via le famiglie e ora sono in Romania»

RUSSIA-UCRAINA – «Non ho mai pensato ad una situazione del genere. Russia e Ucraina hanno sempre vissuto come fratelli, questo è un problema è politico. Non so come si risolverà, ma non si doveva arrivare a questo punto. Io non ho avuto paura, è vero che abbiamo fatto 17 ore di pullman ma non era questo il problema».

ROMANIA – «Tutta l’Europa deve aiutare l’Ucraina, non solo la Romania anche se continuerà a dare una mano come sta facendo anche in questi giorni. In tanti sono venuti qui al riparo».