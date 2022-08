Lucchini (dif. Pergolettese) su De Ketelaere: «Farà la differenza»

Matteo Lucchini, difensore della Pergolettese, si è così espresso su Charles De Ketelaere: «Farà la differenza»

Charles De Ketelaere si è presentato al Milan con una tripletta contro la Pergolettese. Il difensore dei gialloblù Matteo Lucchini ha così parlato del talento belga alla Gazzetta dello Sport.

«Mi ha colpito per la tecnica. Ha un bel dribbling nello stretto, nell’uno contro uno diversi compagni sono andati in difficoltà, ma è anche veloce. Poi non cerca il numero tanto per fare, gioca a testa alta e gestisce il pallone. Ha segnato di sinistro, di testa e su rigore. Farà la differenza in Serie A.»