Lucca ufficiale al Napoli: sfuma un obiettivo del Milan, c’è il comunicato dei partenopei

Lucca ufficiale al Napoli: l’ormai ex centravanti dell’Udinese è un nuovo giocatore della squadra allenata da Antonio Conte

Il calciomercato Milan estivo regala sempre colpi di scena e, anche quest’anno, non ha deluso le aspettative. Una delle notizie più attese degli ultimi giorni è finalmente giunta: Lorenzo Lucca, il centravanti dell’Udinese, è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Un’operazione che era nell’aria da tempo e che ha trovato la sua conferma ufficiale questa mattina, quando le foto dell’attaccante già in allenamento con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Dimaro avevano anticipato l’imminente annuncio.

Il comunicato della SSC Napoli è arrivato pochi minuti dopo, mettendo fine a ogni speculazione: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio”. Una formula, quella del prestito con obbligo di riscatto, che conferma l’intenzione del club partenopeo di puntare con decisione sul giovane talento.

Ma l’arrivo di Lucca al Napoli segna anche la fine di un’altra vicenda di mercato che aveva infiammato le cronache sportive nelle scorse settimane: l’accostamento al Milan. Per un periodo, infatti, sembrava che il futuro di Lucca potesse essere a Milano, sponda rossonera. Il Milan, da tempo alla ricerca di un attaccante forte fisicamente e con un futuro promettente, aveva messo gli occhi su Lucca, vedendo in lui le caratteristiche ideali per rinforzare il proprio reparto offensivo. Le voci si erano rincorse, alimentando le speranze dei tifosi milanisti di vedere il gigante friulano indossare la maglia rossonera.

Eppure, nonostante l’interesse concreto del Milan, il Napoli è riuscito a chiudere l’operazione, dimostrando una maggiore determinazione e forse anche una velocità d’azione superiore. Questa acquisizione rappresenta un colpo strategico per i partenopei, che si assicurano un attaccante di prospettiva, già affermatosi in Serie A e, come sottolineato anche dal comunicato dell’Udinese, diventato ormai una presenza stabile nella nazionale italiana.

Il club friulano, infatti, ha voluto salutare il suo attaccante con un comunicato di ringraziamento, evidenziando il percorso di crescita di Lucca in bianconero: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Lucca lascia il club bianconero dopo 75 presenze in cui ha realizzato ben 23 gol. Con la nostra maglia è cresciuto fino a diventare uno dei migliori attaccanti della Serie A tanto da conquistarsi, nell’ultimo anno, stabilmente un posto nella nazionale italiana. Traguardo importante e prestigioso raggiunto grazie al percorso compiuto a Udine. A Lorenzo il ringraziamento per l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Grazie Lorenzo“.

Dunque, mentre i tifosi del Milan dovranno attendere altre mosse sul mercato per il loro attacco, quelli del Napoli possono già esultare per l’arrivo di un giocatore che, con la sua stazza fisica, la sua capacità realizzativa e la sua presenza in area, promette di dare un contributo significativo alla squadra. La delusione rossonera è palpabile, ma la gioia partenopea è incontenibile. L’affare Lucca è un chiaro segnale delle ambizioni del Napoli per la prossima stagione, mentre il Milan dovrà ora reindirizzare le proprie strategie per trovare il centravanti ideale che possa fare la differenza. L’arrivo di Lucca a Napoli è un fatto compiuto, e il suo percorso, che lo ha visto sfiorare Milano, inizia ora ufficialmente sotto il Vesuvio.