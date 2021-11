Lucca, Sabatini «Vicino a portarlo al Bologna ma…»

L’ex dirigente del Bologna Walter Sabatini, ha parlato di un intrigo di mercato riguardante il giovane Lorenzo Lucca ora al Pisa

Del mercato ogni tanto vengono svelati alcuni retroscena interessanti. E’ il caso di Lorenzo Lucca, che dopo la grande stagione con il Palermo era stato offerto al Bologna. E’ lo stesso Walter Sabatini, ex dirigente del Bologna nell’estate scorsa, ha dichiararlo. Ecco le sue parole a Mediagol:

«Sagramola mi aveva generosamente proposto il calciatore e io lo misi in contatto con Fenucci, l’amministratore delegato del club. Non se ne fece più nulla, il Palermo giustamente chiedeva una cifra molto alta per il cartellino del giocatore. Decisamente oltre il nostro budget. Ho molto rammarico, sarebbe stato un giusto profilo per il Bologna.»

Ora il classe 2000 è attenzionato da tutte le big italiane: Juventus, Inter e Milan su tutte.