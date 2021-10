Lucca Milan: osservatori al lavoro per l’attaccante classe 2000. Le ultime

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa, che sta facendo tanto bene in questa prima parte di campionato in Serie B, sarebbe già sotto gli occhi degli osservatori del Milan.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, due settimane fa l’attaccante sarebbe stato seguito surante il match contro il Parma. Il Milan sarebbe interessato a lui in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

🚨 Excl. – #ACMilan are really interested in #Pisa’s young striker Lorenzo #Lucca (born in 2000) for the next season. Geoffrey #Moncada went to Parma 2 weeks ago to scout directly him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2021