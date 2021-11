Paquetà: «Esperienza al Milan molto utile, vi spiego perchè»

Lucas Paquetà è tornato a parlare dell’esperienza al Milan dal ritiro del Brasile: ecco tutte le sue dichiarazioni

Lucas Paquetà, attuale centrocampista del Lione ed ex Milan, ha parlato dal ritiro della nazionale brasiliana. Ecco le sue parole:

«Sono due campionati simili, ma sono d’accordo che la Ligue 1 sia più forte fisicamente della Serie A. Considerando quello che sto vivendo ora, è chiaro che ogni esperienza passata è stata utile. Il tempo che ho passato in Italia, al Milan, mi ha reso un giocatore più forte e una persona migliore. Mi ha dato più esperienza per affrontare le avversità in modo differente. Oggi, grazie a Dio sto vivendo un buon momento. In ogni posto si impara qualcosa e adesso sono felice».