Serafini: «Lunga vita a Leao e Giroud, ecco perchè»

Luca Serafini ha sottolineato l’importanza di Leao e Giroud per il Milan di Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato in questi termini di Leao e Giroud:

«E’ il punto di forza ma anche il suo limite perché non può fare tutto lui. Il Milan è aggrappato in queste ultime settimane a Leao e Giroud: purtroppo l’apporto di Origi Rebic non è stato quello che ci aspettavamo tutti quanti. Quindi lunga vita a Leao e Giroud».