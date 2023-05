Marchetti sull’euroderby: «Il Milan ha ancora più forza dell’Inter». Le parole del giornalista sulla sfida tra Milan ed Inter

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’euroderby tra Inter e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Le due squadre milanesi hanno dimostrato di stare in salute mentale. Secondo me è una bella notizia anche in ottica semifinale di Champions League. Il Milan forse ha ancora più forza dell’Inter».