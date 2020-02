Lotta Europa League: l’Atalanta ne esce fuori, ecco le rivali del Milan

Con la vittoria di stasera contro la Roma, l’Atalanta vola a + 6 sui giallorossi e si distacca dalla lotta Europa League

Con la vittoria di stasera contro la Roma, l’Atalanta vola a + 6 sui giallorossi e si distacca dalla lotta Europa League. I bergamaschi sembrano i favoriti per accompagnare Juve, Inter e Lazio in Champions League. Dietro, invece, è battaglia tra Roma, Verona e le inseguitrici.

Il Milan è a 2 punti dall’Hellas, a 7 dai giallorossi. Vincendo contro il Torino c’è la possibilità di accorciare la classifica e di rientrare forse nelle prime 6. Bologna, Cagliari e Parma non sembrano essere attrezzate per un’eventuale qualificazione in Europa, mentre il Napoli alle spalle potrebbe risalire la china. Pioli probabilmente si giocherà l’Europa League contro Roma, Verona e lo stesso Napoli. In palio ci sono due posti per 4 squadre. A meno che in Coppa Italia…