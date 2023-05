Lotta Champions, Gasperini: «Sono partite decisive, è difficile…». Le parole del tecnico dell’Atalanta prima della sfida con la Juve

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky pre Atalanta Juve in vista della lotta Champions, dove c’è anche il Milan.

LE PAROLE – «Sono tutte decisive per la Champions e per l’Europa, la classifica è corta e ci sono tante squadre coinvolte. Essere qui per noi è motivo di grande orgoglio. Abbiamo la soddisfazione di giocarci queste partite di alto interesse al meglio delle nostre possibilità, come con la Roma. È difficile, stiamo battagliando con squadre come Juve, Inter, Lazio, Roma, tutte altamente qualificate, non pensavamo di distanziare le altre così tanto. Sono cinque finali, iniziamo oggi».