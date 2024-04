Lopetegui Milan: il West Ham si muove, l’offerta all’allenatore per il dopo Moyes

Il Milan potrebbe dover rinunciare a Lopetegui come idea del dopo Pioli. Il West Ham fa sul serio per l’allenatore

Il West Ham fa sul serio per Lopetegui, tra gli allenatori accostati al Milan per il dopo Pioli, destinato a salutare i rossoneri a fine stagione.

Come riportato da Nicolò Schira il club inglese hanno aperto le trattative per provare a ingaggiare come nuovo tecnico per il dopo Moyes. Primi contatti positivi. Offerto allo spagnolo un contratto fino al 2027 (5 milioni/anno).