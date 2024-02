Mercato Milan, Longari sicuro: «Difficile contestare questa scelta. Su Conte...»

Longari sul mercato Milan: «Difficile contestare la scelta di non aver preso un difensore. Su Conte…». Le parole del giornalista

Gianluigi Longari ha parlato a Sportitalia del calcio mercato Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «E’ oggettivamente difficile contestare al Milan di non avere preso un difensore: i rossoneri difficilmente cambieranno posizione in classifica da qui al termine del campionato e non hanno a rischio l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League della prossima stagione. Perché concordare un investimento con una guida tecnica, quella di Stefano Pioli, che al termine del campionato non sarà più sulla panchina rossonera? Un quesito che anche in via Aldo Rossi devono essersi posti, al punto di avere alla fine deciso che i tempi di recupero degli infortunati fossero abbastanza confortanti da evitare di accontentarsi a gennaio, per poter essere decisamente più soddisfatti in estate. Sul discorso Conte, che rappresenta la scelta designata dalla tifoseria milanista, è inutile ripetere concetti già espressi nel dettaglio settimane fa. Di certo la panchina rossonera rappresenterebbe per distacco la prima scelta dell’ex allenatore di Inter e Juventus, e buona parte della dirigenza attuale sarebbe assolutamente concorde nel convolare a giuste nozze al triplice fischio della stagione in corso».