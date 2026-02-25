News
Loftus-Cheek, tegola per Allegri: chi sarà il titolare nel Milan post Parma? Sono tre le opzioni
Loftus-Cheek, l’assenza del centrocampista inglese apre il tema del sostituto in casa Milan: tre le opzioni in mano ad Allegri
Il verdetto post Milan-Parma è stato dei più amari: l’infortunio al volto subìto da Ruben Loftus-Cheek, operato d’urgenza a causa di una frattura maxillo-facciale, costringerà il gigante inglese a uno stop di circa otto settimane. Con il rientro previsto solo per la fine di aprile, Massimiliano Allegri si trova ora a dover ridisegnare la mediana rossonera per il finale di stagione del 2026.
Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il tecnico livornese ha tre strade principali per sostituire la fisicità di RLC: Fofana, Ricci e Jashari.
Le tre soluzioni di Allegri a confronto
Il Milan si trova a gestire un’abbondanza di qualità che, in questo momento di emergenza, diventa la salvezza di Allegri. Ecco come potrebbero cambiare le gerarchie:
|Giocatore
|Profilo Tattico
|Status Attuale
|Youssouf Fofana
|Mezzala di inserimento e sostanza. Già collaudato al fianco di Modric, garantisce equilibrio difensivo e corsa.
|La soluzione più esperta e probabile per i big match.
|Samuele Ricci
|Regista dinamico o mezzala tecnica. Ha dimostrato di poter gestire ritmi alti senza far rimpiangere i titolari.
|In costante ballottaggio per una maglia dal 1′.
|Ardon Jashari
|Lo svizzero è subentrato proprio a Loftus-Cheek durante il match contro il Parma. Offre visione di gioco e fisicità.
|In forte ascesa nelle preferenze di Allegri dopo l’ottimo impatto.
Mentre Modric e Rabiot restano i punti fermi del centrocampo a tre, la maglia di mezzala destra è ora un affare a tre. Fofana parte leggermente avanti per esperienza internazionale, ma la freschezza di Jashari (pagato 36 milioni in estate) preme per una maglia da titolare fissa.