Loftus Cheek si opera oggi: ansia sui tempi di recupero! Svelato il gesto fatto da Corvi a fine partita

Loftus-Cheek

Loftus Cheek sarà sottoposto ad intervento chirurgico questa mattina. L’inglese è uscito malconcio dallo scontro con Corvi, che gli ha scritto su WhatsApp

L’uscita di Edoardo Corvi, all’ottavo minuto di Milan-Parma, ha provocato a Ruben Loftus-Cheek la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare dove si impiantano. Come annunciato ieri sera dal club, il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Sarà operato questa mattina, alla presenza del responsabile medico del Milan, Stefano Mazzoni. Il giocatore è stato trasportato prima al San Carlo e poi trasferito al San Paolo, dove c’è un reparto di chirurgia maxillo-facciale all’avanguardia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Corvi a fine partita chiede il numero di Loftus: il gesto del portiere

Inoltre stando a quanto riportato dal quotidiano, l’estremo difensore gialloblù al termine della partita è andato nello spogliatoio rossonero, ha chiesto il numero di cellulare di Loftus e gli ha inviato un messaggio WhatsApp per sincerarsi delle sue condizioni e per esprimergli il suo dispiacere per l’accaduto. Corvi ha anche dedicato una storia Instagram all’inglese augurandogli pronta guarigione.

Infortunio Loftus-Cheek: stagione finita?

L’infortunio riportato da Loftus-Cheek è quantomeno insolito, ora si opererà e poi si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero, ma non è da escludere che la sua stagione sia chiusa con mesi di anticipo.

