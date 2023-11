Loftus-Cheek recupera per Milan-Udinese? Domani il provino decisivo: cosa filtra sul centrocampista inglese

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti su Ruben Loftus-Cheek, che oggi finalmente è tornato a lavorare col resto dei compagni. Il centrocampista ci sarà dunque per Milan–Udinese?

Ruben verrà valutato domani per vedere se sarà pronto per il match di San Siro anche solo per la panchina oppure se ci vorrà ancora un po’ di tempo. Oggi le notizie sono rassicuranti, ma bisognerà aspettare la giornata di venerdì.