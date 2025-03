Loftus Cheek, che fine ha fatto? Il Milan spera nel suo rientro per questa data

Loftus Cheek è finalmente vicino al rientro in campo! La settimana prossima tornerà in gruppo, ma da quanto è lontano dal terreno di gioco?

Ruben Loftus-Cheek sta per tornare in gruppo, entro settimana prossima il centrocampista inglese tornerà ad allenarsi con il resto della squadra. Il suo rientro è stato rimandato di settimana in settimana, è stato così fermo ai box per due mesi.

L’ultima apparizione infatti risale alla Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita, precisamente nella finale Inter–Milan quando è subentrato al 77°.