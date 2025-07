Loftus Cheek suona la carica: «Non vedo l’ora di iniziare la stagione, mi sto davvero divertendo al Milan per questo motivo». Le ultimissime

Loftus-Cheek, centrocampista ex Chelsea e ora al Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista rossonero sulla nuova stagione.

«Due anni, due stagioni in Serie A e in Italia, il calcio è leggermente diverso, è più tattico. È un campionato molto tosto e mi sta veramente divertendo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, per vedere cosa riusciremo a fare»