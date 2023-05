Loftus-Cheek Milan, i rossoneri accelerano per il centrocampista! Gli ultimi aggiornamenti sull’affare col Chelsea

Il Milan continua a lavorare per provare a strappare al Chelsea Ruben Loftus-Cheek. È lui una delle priorità della dirigenza rossonera per rinforzare il centrocampo di Pioli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il club inglese per provare a chiudere la trattativa in tempi brevi. Serviranno circa 25 milioni di euro.