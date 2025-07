Loftus-Cheek Milan, aumenta la connessione con Allegri: Max è sicuro di questa cosa

Loftus-Cheek Milan, aumenta la connessione con Max Allegri: il tecnico è sicuro di questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri sta puntando forte su Ruben Loftus-Cheek in questa preparazione estiva del Milan. Il tecnico rossonero è convinto che il centrocampista inglese possa ritrovare la forma smagliante mostrata nella sua prima stagione in Italia. Le qualità tecniche e la struttura fisica di Loftus-Cheek, infatti, non sono mai state messe in discussione.

La scorsa stagione è stata funestata da una serie di infortuni che hanno impedito all’ex Chelsea di esprimere appieno il suo potenziale. Questi stop forzati hanno inevitabilmente inciso sulla sua continuità e sulla sua fiducia in sé stesso. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata. Allegri sta dedicando particolare attenzione al recupero fisico e mentale del giocatore, lavorando intensamente per farlo tornare al top.

Il lavoro personalizzato e la fiducia che l’allenatore gli sta dimostrando sono elementi chiave in questo percorso. Loftus-Cheek, ora libero da problemi fisici, sta mostrando grande impegno e determinazione negli allenamenti. La sensazione è che il Milan possa finalmente contare su un giocatore pienamente recuperato, in grado di fare la differenza a centrocampo grazie alla sua visione di gioco, alla sua potenza e alla sua capacità di inserimento. Il suo ritorno ai massimi livelli sarebbe un tassello fondamentale per le ambizioni del club.