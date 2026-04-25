Llorente a Tuttosport: «Milan Juventus finisce così e vi dico chi segna. Lewa, Leao, Allegri…». Segui le ultimissime

L’ex attaccante della Juventus, Fernando Llorente, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni in vista del big match tra i bianconeri e il Milan di Massimiliano Allegri.

COME BATTERE IL MILAN – «Era un’altra Juve ed era un altro Milan, naturalmente. L’anno in cui con Tevez ha deciso Milan-Juve eravamo fortissimi, ma soprattutto affamati. Dovevamo scrivere la storia, ce lo imponeva Conte. Dopo che avevamo vinto il campionato dovevamo giocare contro l’Atalanta in casa. Il mister ci fece festeggiare, ma è stato un martello nel preparare quella partita: i 102 punti restano leggendari, Antonio era fissato. E ci ha trasmesso tantissimo: ti fa venire voglia di continuare a vincere. Non era facile da gestire per chi era al terzo anno con lui, ma con uno così sei sempre sicuro di competere ai massimi livelli»

CONTE-ALLEGRI-SPALLETTI – «Max da quando ha preso il Milan ha fatto bene: ha praticamente blindato la Champions League. Onestamente nessuno poteva chiedergli di vincere subito. Spalletti invece ha dato un’impronta profonda, la Juve è una delle squadre migliori d’Europa per il calcio che esprime».

LEWANDOWSKI – «Il meglio della sua carriera l’ha già fatto, ma porta in Italia un’esperienza incredibile. Sì, a entrambe serve uno da 20 gol a stagione: per la Juve Robert può diventare per Spalletti ciò che è stato Carlitos Tevez per Conte, ovvero quel giocatore che completa un gruppo già molto forte».

LEAO – «È straordinario per i colpi che ha, ma gli manca continuità di rendimento. Ha qualità enormi, deve potersi esprimere con regolarità: i campioni non vivono di alti e bassi».

ALLEGRI CT ITALIA – «Può fare bene dappertutto, perché ha conoscenze calcistiche notevoli e gestisce i gruppi alla perfezione. Sa capire ogni giocatore. Non credo che il Milan lo lascerà andare facilmente. Certo, all’Italia uno così servirebbe: non ha senso che la nazionale azzurra sia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila».



PRONOSTICO MILAN JUVE – «Partita tosta, ma penso 0-1. E segnerà Conceiçao».