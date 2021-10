Italia Belgio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la finalina di Nations League

L’Italia affronta il Belgio, nella finale terzo/quarto posto di Nations League. Azzurri eliminati in semifinale dalla Spagna.

14.53 – Squadre in campo contemporaneamente, grande notizia per il ritorno alla normalità, e sono pronti a cantare gli inni.

1′ – COMINCIA LA SFIDA! Italia subito all’attacco.

2′ – OCCASIONE ITALIA! Chiesa, servito in area da Pellegrini, calcia a botta sicura ma trova la deviazione decisiva di Alderweireld. Buon avvio degli azzurri.

5′ – Partita piacevole fin da subito. Adesso il Belgio prova ad alzare il ritmo

13′ – Ammonito Vertonghen per un intervento in ritardo su Berardi.

15′ – L’Italia gioca molto bene ma non riesce ad essere incisiva negli ultimi metri. Il Belgio aspetta per provare a ripartire.

18′ – OCCASIONE ITALIA! Berardi, dai 23 metri, fa partire una traiettoria insidiosa dalla destra verso il primo palo: Courtois si stende e respinge.

20′ ITALIA VICINISSIMA AL VANTAGGIO! Chiesa serve in area Raspadori, che calcia di prima intenzione verso la porta: Castagne è provvidenziale e devia la sfera, rischiando anche l’autorete.

25′ – TRAVERSA DEL BELGIO! Azione dalla destra di Bathsuayi, serve Saelemaekers che calcia al volo ma trova l’incrocio.

29′ – ANCORA BELGIO! Traversone dalla sinistra di Carrasco per Bathsuayi, che di poco non arriva sul pallone.

30′ – Ammonito Di Lorenzo per un fallo su Carrasco.

35′ – L’Italia ha il pallino del gioco e continua a creare trami piuttosto interessanti.

42′ Chiesa libera il destro dai 25 metri ma non inquadra la porta.

45′ – OCCASIONISSIMA PER CHIESA! Lancio pazzesco di Berardi da dietro la metà campo per l’esterno bianconero, che in area stoppa e piazza sul secondo palo: mostruosa la risposta con la punta del piede di Courtois.

45’+1 FINE PRIMO TEMPO! Un’ottima Italia non riesce a sbloccare il risultato contro un Belgio prudente ma che sfiora il vantaggio con Saelemekers. Nel finale di tempo chance per Chiesa ma Courtois si supera.

46′ – Inizia il secondo tempo!

Migliore in campo Italia:

Al termine del match

Italia Belgio 0-0: risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne; Vanaken, Carrasco; Bathsuayi. All. Martinez.

AMMONITI: Alderweireld (B), Di Lorenzo (I)