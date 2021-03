Lituania-Italia, Donnarumma ancora una volta titolare

Lituania-Italia: il portiere rossonero Gigio Donnarumma scenderà in campo ancora una volta dal primo minuto

Questa sera andrà in scena Lituania-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Gigio Donnarumma scenderà ancora una volta in campo dal primo minuto: 3 su 3 per il portiere rossonero, titolare in tutte le uscite della Nazionale di Mancini in questa sosta. Di seguito le formazioni ufficiali:

LITUANIA (4-3-3) – Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.