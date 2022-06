Lille, domani la decisione del DNCG: sensazioni positive sull’esito

La videoconferenza del Lille con il DNCG nella giornata di oggi ha lasciato sensazioni positive: domani la sentenza, il Milan osserva

Nella giornata odierna, come riportato da L’Equipe, il Lille è tornato davanti al DNCG in videoconferenza. La decisione ufficiale è attesa per domani ma le sensazioni sono molto positive.

Il Milan guarda ovviamente interessato alla vicenda, viste le trattative tra i due club per Renato Sanches e Sven Botman.