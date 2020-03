Liga spagnola: Siviglia punto d’oro a Madrid, sorride il Milan, il motivo

Liga spagnola: il Siviglia di Suso è uscito indenne dal campo dell’Atletico Madrid, mantenendo la terza posizione. Il Milan può sorridere

Ieri, il Siviglia è riuscito a trovare un punto prezioso chiave Champions League al Wanda Metropolitano, contro l’Atletico Madrid di Simeone (2-2).

La squadra andalusa resta al terzo posto in classifica, davanti al Getafe di un punto e proprio ai Colchoneros, quinti a due lunghezze. Buona notizia per il Milan, che punta alla cessione definitiva di Jesus Suso, per far registrare una plusvalenza importante a fine stagione.