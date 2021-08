Liga-Fondo CVC, accordo e polemiche: beffate Barcellona e Real Madrid

Liga-Fondo CVC: le Federazione calcistica spagnola e il fondo d’investimento hanno raggiunto un accordo innescando polemiche tra le big

La notizia riguardante la ratifica di un accordo da 2,7 miliardi tra Liga e CVC, il Fondo d’investimento che porterà alla creazione di una media company per la gestione dei Diritti Tv, ha innescato diverse polemiche tra i vari addetti ai lavori, soprattutto quelli delle big del Campionato, come Real, Barcellona e Atletico Madrid.

Con 38 voti favorevoli e solamente 4 contrari, il Fondo CVC garantirà il 90% dei proventi da suddividere tra i vari club, compresi quelli riguardanti il calcio femminile, semi-professionistico e professionistico. Il Fondo d’investimenti, dopo aver sfiorato l’ingresso in Lega Serie A lo scorso ottobre, ha siglato così il proprio ingresso ufficiale in una Lega prestigiosa come quella spagnola.